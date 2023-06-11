"Манчестер Сити" завоевал требл по итогам сезона-2022/23

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Сегодня 07:29
©twitter.com/ManCity

Победа в Лиге чемпионов сделала "Манчестер Сити" обладателем требла - победителем трех соревнований, сообщают Vesti.kz

Ранее подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли английскую Премьер-лигу и Кубок Англии. 

При этом испанский специалист стал первым тренером в истории, выигравшим требл дважды. В первый раз он сделал это с "Барселоной" в сезоне-2008/9.

Напомним, в финале ЛЧ, который прошел в турецком Стамбуле, "горожане" обыграли итальянский "Интер" со счетом 1:0. 

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Метки:
Манчестер Сити Интер Лига чемпионов АПЛ Гвардиола Хосеп

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