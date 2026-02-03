"Манчестер Сити" выбрал трёх кандидатов на замену Гвардиоле: известны их имена

Руководство "Манчестер Сити" начало готовиться в возможному уходу главного тренера Хосепа Гвардиолы и уже составило список основных претендентов в его преемники, сообщают Vesti.kz.

По информации The Telegraph, в шорт-лист входят три специалиста. Один из них Хаби Алонсо, который был уволен из мадридского "Реала" в январе. Также на радаре у "Сити" находятся Энцо Мареска, покинувший лондонский "Челси" на Новый год, и Сеск Фабрегас, возглавляющий итальянский "Комо".

Кроме того, "горожане" рассматривали Роберто Де Дзерби из "Марселя", однако непопаданием в плей-офф Лиги чемпионов итальянский специалист отмёл свою кандидатуру. А переманить своего бывшего капитана Венсана Компани из мюнхенской "Баварии" "Сити" даже не надеется.

Ранее сообщалось, что Гвардиола может покинуть "Манчестер Сити" по окончании нынешнего сезона, хотя его контракт истекает летом 2027 года.





55-летний Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с лета 2016 года. Под его руководством "горожане" шесть раз выиграли чемпионат Англии, два раза — Кубок Англии, четыре раза — Кубок английской лиги. В 2023 году "Сити" выиграл Лигу чемпионов.

Также Гвардиола тренировал каталонскую "Барселону" и "Баварию", с которыми завоевал 21 трофей.