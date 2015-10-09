Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
"Манчестер Сити" выбрал двух игроков на продажу и обрадовал Хусанова

Сразу два игрока "Манчестер Сити" могут покинуть английский клуб в зимнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Football Insider.

Речь о защитнике Рико Льюисе и нападающем Оскаре Боббе.

По информации источника, "Сити" готов рассмотреть предложения по Льюису на фоне растущей неопределённости в отношении его роли в команде.   

В нынешнем сезоне 21-летний Льюис принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами.

Что касается Бобба, то интерес к норвежцу проявляет "Кристал Пэлас", который может как арендовать футболиста, так и осуществить его трансфер.

По счету 22-летнего форварда участие в 14 матчах, в которых он отметился одним ассистом.

После 16 туров текущего сезона подопечные Хосепа Гвардиолы занимают второе место в турнирной таблице английской премьер-лиги, имея в активе 34 очка. В составе "Сити" выступает защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов.


Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 16 11 3 2 30-10 36
2 Манчестер Сити 16 11 1 4 38-16 34
3 Астон Вилла 16 10 3 3 25-17 33
4 Челси 16 8 4 4 27-15 28
5 Кристал Пэлас 16 7 5 4 20-15 26
6 Манчестер Юнайтед 16 7 5 4 30-26 26
7 Ливерпуль 16 8 2 6 26-24 26
8 Сандерленд 16 7 5 4 19-17 26
9 Эвертон 16 7 3 6 18-19 24
10 Брайтон энд Хов Альбион 16 6 5 5 25-23 23
11 Тоттенхэм Хотспур 16 6 4 6 25-21 22
12 Ньюкасл Юнайтед 16 6 4 6 21-20 22
13 Борнмут 16 5 6 5 25-28 21
14 Фулхэм 16 6 2 8 23-26 20
15 Брентфорд 16 6 2 8 22-25 20
16 Ноттингем Форест 16 5 3 8 17-25 18
17 Лидс Юнайтед 16 4 4 8 20-30 16
18 Вест Хэм Юнайтед 16 3 4 9 19-32 13
19 Бернли 16 3 1 12 18-33 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 16 0 2 14 9-35 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

