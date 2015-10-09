"Манчестер Сити" выбрал двух игроков на продажу и обрадовал Хусанова

Сразу два игрока "Манчестер Сити" могут покинуть английский клуб в зимнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Football Insider.

Речь о защитнике Рико Льюисе и нападающем Оскаре Боббе.

По информации источника, "Сити" готов рассмотреть предложения по Льюису на фоне растущей неопределённости в отношении его роли в команде.

В нынешнем сезоне 21-летний Льюис принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами.

Что касается Бобба, то интерес к норвежцу проявляет "Кристал Пэлас", который может как арендовать футболиста, так и осуществить его трансфер.

По счету 22-летнего форварда участие в 14 матчах, в которых он отметился одним ассистом.

После 16 туров текущего сезона подопечные Хосепа Гвардиолы занимают второе место в турнирной таблице английской премьер-лиги, имея в активе 34 очка. В составе "Сити" выступает защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов.

