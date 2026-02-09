Англия
Сегодня 09:15

"Манчестер Сити" установил редкое достижение в АПЛ

©x.com/ManCity

"Манчестер Сити" обыграл на выезде "Ливерпуль" в 25-м туре английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, состоявшаяся на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

По информации Stata Football, "Манчестер Сити" выиграл на "Энфилде" в АПЛ всего во второй раз с 2004 года. Также команда впервые за 89 лет дважды обыграла "Ливерпуль" в одном сезоне чемпионата.

Отметим, что защитник "Манчестер Сити" и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов покинул поле на 61-й минуте после того, как вратарь "горожан" Джанлуиджи Доннарумма случайно попал коленом в грудь своему партнёру.

"Манчестер Сити", набрав 50 очков, занимает второе место в турнирной таблице, тогда как "Ливерпуль" идёт шестым, имея в активе 39 очков.

В следующем туре "Манчестер Сити" примет на своём поле "Фулхэм", а "Ливерпуль" сыграет на выезде с "Сандерлендом". Оба матча запланированы на 11 февраля.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 25 17 5 3 49-17 56
2 Манчестер Сити 25 15 5 5 51-24 50
3 Астон Вилла 25 14 5 6 36-27 47
4 Манчестер Юнайтед 25 12 8 5 46-36 44
5 Челси 25 12 7 6 45-28 43
6 Ливерпуль 25 11 6 8 40-35 39
7 Брентфорд 25 12 3 10 39-34 39
8 Эвертон 25 10 7 8 28-28 37
9 Сандерленд 25 9 9 7 27-29 36
10 Фулхэм 25 10 4 11 35-37 34
11 Борнмут 25 8 10 7 41-44 34
12 Ньюкасл Юнайтед 25 9 6 10 35-36 33
13 Кристал Пэлас 25 8 8 9 26-29 32
14 Брайтон энд Хов Альбион 25 7 10 8 34-33 31
15 Тоттенхэм Хотспур 25 7 8 10 35-35 29
16 Лидс Юнайтед 25 7 8 10 34-43 29
17 Ноттингем Форест 25 7 5 13 25-38 26
18 Вест Хэм Юнайтед 25 6 5 14 31-48 23
19 Бернли 25 3 6 16 25-49 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 25 1 5 19 16-48 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →