"Манчестер Сити" установил редкое достижение в АПЛ

"Манчестер Сити" обыграл на выезде "Ливерпуль" в 25-м туре английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, состоявшаяся на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

По информации Stata Football, "Манчестер Сити" выиграл на "Энфилде" в АПЛ всего во второй раз с 2004 года. Также команда впервые за 89 лет дважды обыграла "Ливерпуль" в одном сезоне чемпионата.

Отметим, что защитник "Манчестер Сити" и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов покинул поле на 61-й минуте после того, как вратарь "горожан" Джанлуиджи Доннарумма случайно попал коленом в грудь своему партнёру.

"Манчестер Сити", набрав 50 очков, занимает второе место в турнирной таблице, тогда как "Ливерпуль" идёт шестым, имея в активе 39 очков.

В следующем туре "Манчестер Сити" примет на своём поле "Фулхэм", а "Ливерпуль" сыграет на выезде с "Сандерлендом". Оба матча запланированы на 11 февраля.