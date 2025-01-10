"Манчестер Сити" установил новую цену за защитника сборной Узбекистана

Защитник французского "Ланса" и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов может вскоре оказаться в рядах английского "Манчестер Сити", сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Флориана Платтенберга, английский гранд предложил французскому клубу 50 миллионов евро за 20-летнего таланта. Сейчас футболист ожидает окончательного согласия от "Ланса", чтобы пройти медицинское обследование и завершить трансфер.

В нынешнем сезоне Хусанов провел 16 матчей за "Ланс" во всех турнирах и отметился результативной передачей, привлекая к себе внимание европейских топ-клубов.

Напомним, ранее стало известно, что "Манчестер Сити" готов был заплатить за переход Хусанова 30 миллионов евро.

Кроме того, сообщалось, что мадридский "Реал" намеревался перехватить Хусанова у "Манчестер Сити".