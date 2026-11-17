Английский "Манчестер Сити" определился с суммой, за которую готов расстаться с нападающим сборной Норвегии Эрлингом Холандом в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

"Манчестер Сити" оценил Холанда в 175 миллионов евро

По информации El Nacional, руководство "горожан" допускает уход 26-летнего форварда на фоне неопределённости относительно будущего клуба из-за финансового скандала. Если летом поступит подходящее предложение, английская команда рассчитывает выручить за норвежца 175 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к Холанду проявляют сразу несколько европейских грандов. Среди потенциальных претендентов называются мадридский "Реал", "Барселона", ПСЖ и "Ливерпуль".

Нападающий выступает за "Манчестер Сити" с 2022 года, когда перебрался из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро.

Статистика Холанда и его трансферная стоимость

В нынешнем сезоне норвежец провёл 14 матчей во всех турнирах и забил 14 голов.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Холанда достигает 220 миллионов евро. Вместе с вингером сборной Испании и каталонской "Барселоны" Ламином Ямалем он возглавляет список самых дорогих футболистов мира.

Ранее президент мадридского "Реала" Флорентино Перес принял решение по трансферу Холанда в "королевский клуб".

Определён лучший нападающий мира: Ямаль - 2-й, Кейн -5-й, а Роналду - 8-й