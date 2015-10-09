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Перес принял решение по трансферу Холанда в "Реал"

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Перес принял решение по трансферу Холанда в "Реал" Эрлинг Холанд в составе "Манчестер Сити". Фото: ©Depositphotos/[email protected]

Мадридский "Реал" рассчитывает подписать нападающего английского "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинга Холанда после завершения нынешнего сезона, передают Vesti.kz.

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Мадридский "Реал" рассчитывает подписать нападающего английского "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинга Холанда после завершения нынешнего сезона, передают Vesti.kz.

Перес уверен в переходе Холанда

По информации журналиста Ника Харриса, президент мадридского клуба Флорентино Перес не сомневается, что сможет договориться о трансфере норвежского форварда предстоящим летом. Как отмечает Харрис, эти сведения получены от человека, который недавно обедал с руководителем "Реала".

Таким образом, в Мадриде продолжают рассматривать Холанда в качестве потенциального усиления атакующей линии команды.

Статистика Холанда в сезоне

26-летний норвежец выступает за "Манчестер Сити" с 2022 года, когда перешёл из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 14 матчей и забил 14 голов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 220 миллионов евро.

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