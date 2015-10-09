"Манчестер Сити" повторил антирекорд 122-летней давности

"Манчестер Сити" под руководством Энцо Марески продемонстрировал аномальную серию результатов на старте сезона-2026/27, передают Vesti.kz.

Одержав семь побед в семи первых турах чемпионата Англии, команда потерпела поражения в трех следующих матчах подряд. В 10-м туре АПЛ "горожане" потерпели сенсационное поражение на выезде от "Ноттингем Форест".

По данным статистического ресурса Squawka, это лишь второй подобный случай в истории высшего дивизиона Англии. Ранее аналогичный спад после идеального старта из семи побед был зафиксирован только у "Шеффилд Уэнсдей" в сезоне-1904/05.

"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 21 балл. "Ноттингем Форест" располагается на 16-й строчке с девятью очками.

В следующем туре, который состоится 21 ноября, "Ноттингем Форест" сыграет на выезде с "Борнмутом", а "Манчестер Сити" примет "Фулхэм".

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