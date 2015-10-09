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"Манчестер Сити" повторил антирекорд 122-летней давности

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"Манчестер Сити" повторил антирекорд 122-летней давности Фото: Depositphotos/[email protected]©

"Манчестер Сити" под руководством Энцо Марески продемонстрировал аномальную серию результатов на старте сезона-2026/27, передают Vesti.kz.

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"Манчестер Сити" под руководством Энцо Марески продемонстрировал аномальную серию результатов на старте сезона-2026/27, передают Vesti.kz.

Одержав семь побед в семи первых турах чемпионата Англии, команда потерпела поражения в трех следующих матчах подряд. В 10-м туре АПЛ "горожане" потерпели сенсационное поражение на выезде от "Ноттингем Форест".

По данным статистического ресурса Squawka, это лишь второй подобный случай в истории высшего дивизиона Англии. Ранее аналогичный спад после идеального старта из семи побед был зафиксирован только у "Шеффилд Уэнсдей" в сезоне-1904/05.

"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 21 балл. "Ноттингем Форест" располагается на 16-й строчке с девятью очками.

В следующем туре, который состоится 21 ноября, "Ноттингем Форест" сыграет на выезде с "Борнмутом", а "Манчестер Сити" примет "Фулхэм".

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Манчестер Сити 10 7 0 3 21-13 21
3 Брайтон энд Хов Альбион 9 6 1 2 24-7 19
4 Челси 9 5 1 3 19-15 16
5 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
6 Ливерпуль 9 4 3 2 11-9 15
7 Брентфорд 9 3 5 1 16-9 14
8 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
9 Борнмут 9 3 3 3 14-13 12
10 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
11 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
12 Астон Вилла 9 3 3 3 10-13 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 9 3 2 4 14-18 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9-13 9
17 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
18 Манчестер Юнайтед 9 1 4 4 10-15 7
19 Кристал Пэлас 9 2 1 6 9-21 7
20 Сандерленд 9 1 2 6 7-17 5

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