Экс-игрока "Барселоны" связали с назначением на пост тренера "Реала"

Главный тренер итальянского "Комо" Сеск Фабрегас может однажды возглавить мадридский "Реал", передают Vesti.kz.

Как сообщает Fichajes.net со ссылкой на 90Minutes Report, испанский специалист отклонил предложения нескольких крупных клубов, поскольку хочет в будущем работать в мадридской команде.

"Реал" следит за Фабрегасом

Ещё в марте 2026 года сообщалось, что мадридский клуб внимательно следит за работой Фабрегаса. Его тренерские методы, коммуникация и понимание футбола заинтересовали руководство "сливочных". В сентябре специалиста вновь включили в список кандидатов, за которыми наблюдает "Реал", наряду с Микелем Артетой.

При этом в июле президент "Комо" Мирван Суварсо подтвердил, что Фабрегас получил предложения от трёх клубов, включая "Наполи", но решил остаться в Италии. Однако не сообщалось, что он отклонил их ради возможного приглашения из Мадрида.

Сам тренер ранее заявлял, что спокойно чувствует себя в Италии и не рассматривал возможность возглавить "Реал", хотя и не исключал такой вариант.

Нико Пас может вернуться в Мадрид

Ещё одной связью Фабрегаса с "Реалом" может стать аргентинский полузащитник Нико Пас, выступающий за "Комо". Мадридский клуб сохранил опцию обратного выкупа футболиста.

Фабрегас считает, что ещё один сезон в Италии пойдёт на пользу развитию игрока. В мае тренер также подтвердил, что клубы начали обсуждать его ситуацию. В сентябре сам Пас объяснил, что решил остаться в "Комо", поскольку рассчитывает получить больше возможностей для прогресса.

Таким образом, возможное назначение Фабрегаса в "Реал" пока остаётся лишь перспективой. Информация о том, что тренер рассматривает мадридский клуб как приоритетное место работы, официально не подтверждена.

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