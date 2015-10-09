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Экс-игрока "Барселоны" связали с назначением на пост тренера "Реала"

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Экс-игрока "Барселоны" связали с назначением на пост тренера "Реала" Фото: Depositphotos/davidbenito©

Главный тренер итальянского "Комо" Сеск Фабрегас может однажды возглавить мадридский "Реал", передают Vesti.kz.

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Главный тренер итальянского "Комо" Сеск Фабрегас может однажды возглавить мадридский "Реал", передают Vesti.kz.

Как сообщает Fichajes.net со ссылкой на 90Minutes Report, испанский специалист отклонил предложения нескольких крупных клубов, поскольку хочет в будущем работать в мадридской команде.

"Реал" следит за Фабрегасом

Ещё в марте 2026 года сообщалось, что мадридский клуб внимательно следит за работой Фабрегаса. Его тренерские методы, коммуникация и понимание футбола заинтересовали руководство "сливочных". В сентябре специалиста вновь включили в список кандидатов, за которыми наблюдает "Реал", наряду с Микелем Артетой.

При этом в июле президент "Комо" Мирван Суварсо подтвердил, что Фабрегас получил предложения от трёх клубов, включая "Наполи", но решил остаться в Италии. Однако не сообщалось, что он отклонил их ради возможного приглашения из Мадрида.

Сам тренер ранее заявлял, что спокойно чувствует себя в Италии и не рассматривал возможность возглавить "Реал", хотя и не исключал такой вариант.

Нико Пас может вернуться в Мадрид

Ещё одной связью Фабрегаса с "Реалом" может стать аргентинский полузащитник Нико Пас, выступающий за "Комо". Мадридский клуб сохранил опцию обратного выкупа футболиста.

Фабрегас считает, что ещё один сезон в Италии пойдёт на пользу развитию игрока. В мае тренер также подтвердил, что клубы начали обсуждать его ситуацию. В сентябре сам Пас объяснил, что решил остаться в "Комо", поскольку рассчитывает получить больше возможностей для прогресса.

Таким образом, возможное назначение Фабрегаса в "Реал" пока остаётся лишь перспективой. Информация о том, что тренер рассматривает мадридский клуб как приоритетное место работы, официально не подтверждена.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
2 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
3 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 11 6 1 4 20-20 19
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
10 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
11 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
12 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
13 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
14 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
15 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
16 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
17 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
18 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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Чемпионат Испании 2026/27   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
9 ноября 01:00   •   не начат
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