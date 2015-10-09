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Лапорта и Деку отреагировали на интерес "Милана" к игроку "Барселоны"

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Лапорта и Деку отреагировали на интерес "Милана" к игроку "Барселоны" Жоан Лапорта (справа). Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Итальянский "Милан" заинтересован в подписании защитника "Барселоны" Жерара Мартина. В каталонском клубе не хотят терять 24-летнего футболиста, поэтому президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта и спортивный директор Деку намерены предложить ему новый контракт, передают Vesti.kz.

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Итальянский "Милан" заинтересован в подписании защитника "Барселоны" Жерара Мартина. В каталонском клубе не хотят терять 24-летнего футболиста, поэтому президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта и спортивный директор Деку намерены предложить ему новый контракт, передают Vesti.kz.

"Милан" готовит трансфер

По информации источника, представители итальянского клуба уже контактируют с окружением Мартина, пытаясь убедить его перейти в команду.

"Милан" ценит универсальность защитника, его игровые качества и опыт выступлений на высоком уровне. Также итальянцы могут воспользоваться тем, что действующий контракт футболиста рассчитан только до 2028 года. Не исключено, что попытка трансфера будет предпринята уже в январе.


"Барселона" хочет продлить контракт

Слухи об интересе "Милана" дошли до руководства "Барселоны". Лапорта и Деку намерены сделать всё необходимое, чтобы сохранить защитника и обеспечить его долгосрочное будущее в клубе.

В ближайшее время каталонцы могут начать переговоры о новом соглашении. При этом сам Мартин не подавал сигналов о желании уйти и чувствует себя комфортно в команде.

В нынешнем сезоне молодой защитник провёл 13 матчей во всех клубных турнирах и заработал одно предупреждение.

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