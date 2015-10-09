Хусанов получил оценку после сенсации в матче "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Узбекистана по футболу Абдукодир Хусанов узнал оценку за матч с "Ноттингем Форест" в 10-м туре английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Ноттингеме и завершилась сенсационной победой хозяев поля со счётом 3:1.

Хусанов вышел в стартовом составе и провёл весь матч, получив 6,8 от статистического портала Sofascore. Это не самая худшая оценка в составе "Манчестер Сити". Самую высокую получил вышедший на замену в начале второго тайма португальский защитник Матеуш Нуньеш - 7,7, а самый низкий балл оказался у вратаря Джанлуиджи Доннаруммы - 5,6.

Для Хусанова это 14-й матч за "горожан" в нынешнем сезоне во всех турнирах.

"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 21 балл. "Ноттингем Форест" располагается на 16-й строчке с девятью очками.

В следующем туре, который состоится 21 ноября, "Ноттингем Форест" сыграет на выезде с "Борнмутом", а "Манчестер Сити" примет на своём поле "Фулхэм".

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