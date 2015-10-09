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"Манчестер Сити" с Хусановым потерпел сенсационное поражение в АПЛ

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"Манчестер Сити" с Хусановым потерпел сенсационное поражение в АПЛ Абдукодир Хусанов. Фото: Depositphotos/[email protected]©

"Манчестер Сити" потерпел сенсационное поражение от "Ноттингем Форест" в 10-м туре футбольной английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

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"Манчестер Сити" потерпел сенсационное поражение от "Ноттингем Форест" в 10-м туре футбольной английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Ноттингеме и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Подопечные Оливера Гласнера добились преимущества в два мяча ещё в первом тайме усилиями Жаира Куньи и Лиама Делапа на 6-й и 18-й минутах соответственно. После перерыва Райан Шерки отыграл один мяч на 52-й минуте. Однако дубль Делапа на 74-й минуте установил окончательный счёт в матче.

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" и отыграл до финального свистка.

"Манчестер Сити" после этой неудачи занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 21 балл. "Ноттингем Форест" располагается на 16-й строчке с девятью очками.

В следующем туре, который состоится 21 ноября, "Ноттингем Форест" сыграет на выезде с "Борнмутом", а "Манчестер Сити" примет "Фулхэм".

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Манчестер Сити 9 7 0 2 20-10 21
3 Брайтон энд Хов Альбион 9 6 1 2 24-7 19
4 Челси 9 5 1 3 19-15 16
5 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
6 Ливерпуль 9 4 3 2 11-9 15
7 Брентфорд 9 3 5 1 16-9 14
8 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
9 Борнмут 9 3 3 3 14-13 12
10 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
11 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
12 Астон Вилла 9 3 3 3 10-13 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 9 3 2 4 14-18 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
17 Манчестер Юнайтед 9 1 4 4 10-15 7
18 Кристал Пэлас 9 2 1 6 9-21 7
19 Ноттингем Форест 9 1 3 5 6-12 6
20 Сандерленд 9 1 2 6 7-17 5

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