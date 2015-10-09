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"Барселона" рассматривает покупку 195-сантиметрового защитника

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"Барселона" рассматривает покупку 195-сантиметрового защитника Президент "Барселоны" Жоан Лапорта. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

"Барселона" рассматривает приобретение центрального защитника в зимнее трансферное окно как необходимость из-за многочисленных травм в линии обороны, передают Vesti.kz.

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"Барселона" рассматривает приобретение центрального защитника в зимнее трансферное окно как необходимость из-за многочисленных травм в линии обороны, передают Vesti.kz.

Главный тренер Ханси Флик передал соответствующую просьбу спортивному директору Деку и президенту клуба Жоану Лапорте. Из-за ограниченного бюджета "сине-гранатовые" ищут перспективного игрока по разумной стоимости.

Интерес к нидерландскому защитнику

Как сообщает El Nacional, одним из кандидатов стал левоногий центральный защитник "Твенте" Рууд Нейстад. Каталонский клуб пытался подписать его летом, но нидерландская сторона ответила отказом, посчитав предложение в размере восьми миллионов евро недостаточным.

Игрок 2008 года рождения обладает ростом 195 сантиметров, отличается физическими данными, зрелостью, лидерскими качествами и интеллектом при игре с мячом и без него. Ожидается, что в скором времени Хави Эрнандес вызовет его в национальную сборную Нидерландов.

Финансовые детали и конкуренция

По информации De Telegraaf, "Барселона" готова предложить за трансфер Нейстада до 20 миллионов евро. При этом каталонцам предстоит выдержать конкуренцию со стороны других европейских клубов, среди которых "Бавария", "РБ Лейпциг", "Бенфика" и "Челси".

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
2 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
3 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 11 6 1 4 20-20 19
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
10 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
11 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
12 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
13 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
14 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
15 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
16 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
17 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
18 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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Чемпионат Испании 2026/27   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
9 ноября 01:00   •   не начат
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
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Барселона
Барселона
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