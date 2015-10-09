Лионель Месси сотворил историю в МЛС

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси стал первым футболистом в истории МЛС, которому удалось выиграть "Золотую бутсу" в двух сезонах подряд, передают Vesti.kz.

Историческое достижение покорилось аргентинскому форварду по итогам завершившегося регулярного чемпионата 2026 года.

Статистика Месси в рекордных сезонах:

• Сезон-2025: 35 голов в 34 матчах;

• Сезон-2026: 26 голов в 31 матче.

Благодаря результативности своего капитана "Интер Майами" завершил регулярный чемпионат на втором месте в Восточной конференции и в первом раунде плей-офф Кубка МЛС сыграет против "Коламбус Крю". Матч состоится 21 ноября.

"Интер Майами" с Месси упустил победу с 3:0 после первого тайма

В МЛС побили рекорд "Интер Майами" с Лионелем Месси

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!