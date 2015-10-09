В МЛС побили рекорд "Интер Майами" с Лионелем Месси

Футбольный клуб "Нэшвилл" обновил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон МЛС, передают Vesti.kz.

В заключительном туре команда обыграла на выезде "Цинциннати" со счётом 2:0 и финишировала на первом месте в таблице Восточной конференции с 77 баллами.

Падение рекорда команды Месси

Предыдущее достижение принадлежало "Интер Майами": в сезоне 2024 года флоридский клуб во главе с Лионелем Месси набрал 74 очка. В текущем регулярном чемпионате "Интер Майами" занял второе место в Восточной конференции, набрав 60 очков.

Другие рекорды "Нэшвилла"

Помимо абсолютного рекорда по очкам, "Нэшвилл" установил в этом сезоне ещё несколько достижений:

Победы: 23 выигранных матча в сезоне - лучший результат в истории МЛС после отмены серий буллитов в 2000 году.

Оборона: всего 3 поражения и 25 пропущенных мячей за весь регулярный чемпионат (лучший показатель в истории лиги для сезона из 34 игр).

Домашняя статистика: рекордные 15 побед на своём поле в течение одного регулярного сезона.

Победив в регулярном чемпионате, "Нэшвилл" завоевал трофей Supporters' Shield. В первом раунде плей-офф Кубка МЛС команда сыграет с победителем пары плей-ин между "Орландо Сити" и "Цинциннати".

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