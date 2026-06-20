"Ман Сити" нашёл замену Бернарду Силве за 150 миллионов

"Манчестер Сити" находится на завершающей стадии переговоров по переходу полузащитника "Ноттингем Форест" и сборной Англии Эллиота Андерсона, передают Vesti.kz со ссылкой на The Sun.

Рекордная сумма для британского футболиста

По информации источника, трансфер 23-летнего хавбека оценивается примерно в 150 миллионов евро. Если сделка состоится, она станет рекордной в истории для британских игроков.

Ранее руководство "лесников" дважды отклоняло предложения "горожан". Последнее из них составляло около 138,5 миллиона евро. Теперь сторонам удалось урегулировать основные вопросы, связанные со структурой выплат, что значительно приблизило завершение переговоров.

Медосмотр могут провести прямо на ЧМ-2026

Отмечается, что "Манчестер Сити" готов организовать медицинское обследование футболиста непосредственно в США, где Андерсон сейчас находится в расположении сборной Англии на чемпионате мира 2026 года.

Официальное оформление сделки ожидается в ближайшее время после того, как "Ноттингем Форест" даст окончательное разрешение на проведение медосмотра.

Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Замена для капитана

В руководстве действующих чемпионов Англии рассматривают Андерсона как долгосрочную замену бывшему капитану команды Бернарду Силве. Португальский полузащитник покинул клуб в нынешнее трансферное окно, оставив вакантным одно из ключевых мест в центре поля.

В минувшем сезоне Андерсон стал одним из лидеров "Ноттингем Форест", а его уверенные выступления привлекли внимание сразу нескольких европейских грандов. Однако именно "Манчестер Сити" оказался ближе всех к подписанию английского полузащитника.

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