"Ман Сити" с Хусановым разгромил "Челси" и приблизился к "Арсеналу" в АПЛ

В матче 32-го тура английской премьер-лиги (АПЛ-2025/26) лондонский "Челси" на своём поле уступил "Манчестер Сити" со счётом 0:3, передают Vesti.kz.

Первая половина встречи прошла без забитых мячей, однако после перерыва гости быстро взяли игру под контроль. На 51-й минуте защитник Нико О’Райли открыл счёт, удачно подключившись к атаке. Уже через шесть минут преимущество "горожан" удвоил Марк Гехи, а окончательно снял вопросы о победителе бельгийский вингер Жереми Доку, отличившийся на 68-й минуте.

Отметим, что защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вышел в стартовом составе "Сити" и провёл на поле все 90 минут.

После этой победы команда Хосепа Гвардиолы набрала 64 очка и занимает второе место в турнирной таблице, продолжая погоню за лидирующим "Арсеналом" (70 очков). При этом у "Сити" остаётся матч в запасе.

"Челси", в свою очередь, с 48 баллами располагается на шестой строчке.