"Ливерпуль" решился на исторический шаг после ухода Клоппа

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 15:30
©ФК "Ливерпуль"

Английский "Ливерпуль" рассматривает двух специалистов на роль преемника немецкого тренера Юргена Клоппа, передают Vesti.kz со ссылкой на The Athletic.

В сферу интересов "красных" попали итальянцы Тьяго Мотта из "Болоньи" и Симоне Индзаги из "Интера".

Ранее в прессе сообщалось, что английский гранд также изучает кандидатуры Хаби Алонсо ("Байер"), Рубена Аморима ("Спортинг") и Роберто Де Дзерби ("Брайтон").

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Напомним, что Клопп сообщил о своем решении покинуть клуб еще в январе 2024 года. По итогам 29 туров английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" с 67 очками лидирует в таблице. 

Клопп возглавляет "Ливерпуль" с октября 2015 года. Под его руководством "красные" выиграли АПЛ (2019/20), Кубок Англии (2021/22), Кубок лиги (2021/22), Суперкубок Англии (2022), Лигу чемпионов (2018/19), Суперкубок УЕФА (2019) и клубный чемпионат мира (2019). Еще он тренировал дортмундскую "Боруссию" и "Майнц 05".

Добавим, что "красных" еще ни разу за всю историю не тренировал итальянский специалист.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 29 20 7 2 67-27 67
2 Арсенал 29 20 5 4 70-24 65
3 Манчестер Сити 29 19 7 3 63-28 64
4 Астон Вилла 30 18 5 7 62-42 59
5 Тоттенхэм Хотспур 29 17 5 7 61-43 56
6 Манчестер Юнайтед 29 15 3 11 40-40 48
7 Вест Хэм Юнайтед 30 12 8 10 49-54 44
8 Ньюкасл Юнайтед 29 13 4 12 63-51 43
9 Брайтон энд Хов Альбион 29 11 9 9 51-46 42
10 Вулверхэмптон Уондерерс 29 12 5 12 42-46 41
11 Челси 28 11 7 10 49-47 40
12 Фулхэм 30 11 6 13 46-47 39
13 Борнмут 29 10 8 11 43-53 38
14 Эвертон 29 8 7 14 30-41 31
15 Кристал Пэлас 29 7 9 13 34-49 30
16 Брентфорд 30 7 6 17 42-55 27
17 Ноттингем Форест 30 6 8 16 36-52 26
18 Лутон Таун 30 5 7 18 43-62 22
19 Бернли 30 4 6 20 31-65 18
20 Шеффилд Юнайтед 29 3 6 20 27-77 15

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Метки:
Ливерпуль Клопп Юрген АПЛ Футбол

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