"Ливерпуль" решился на исторический шаг после ухода Клоппа

Английский "Ливерпуль" рассматривает двух специалистов на роль преемника немецкого тренера Юргена Клоппа, передают Vesti.kz со ссылкой на The Athletic.

В сферу интересов "красных" попали итальянцы Тьяго Мотта из "Болоньи" и Симоне Индзаги из "Интера".

Ранее в прессе сообщалось, что английский гранд также изучает кандидатуры Хаби Алонсо ("Байер"), Рубена Аморима ("Спортинг") и Роберто Де Дзерби ("Брайтон").

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Напомним, что Клопп сообщил о своем решении покинуть клуб еще в январе 2024 года. По итогам 29 туров английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" с 67 очками лидирует в таблице.

Клопп возглавляет "Ливерпуль" с октября 2015 года. Под его руководством "красные" выиграли АПЛ (2019/20), Кубок Англии (2021/22), Кубок лиги (2021/22), Суперкубок Англии (2022), Лигу чемпионов (2018/19), Суперкубок УЕФА (2019) и клубный чемпионат мира (2019). Еще он тренировал дортмундскую "Боруссию" и "Майнц 05".

Добавим, что "красных" еще ни разу за всю историю не тренировал итальянский специалист.