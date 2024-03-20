В "Баварии" сделали заявление о назначении Клоппа

Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль не собирается подписывать в мюнхенский клуб главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, передают Vesti.kz.

"Я знаю, что означает фраза Клоппа: "У меня заканчиваются силы". Мало кто может судить об этом лучше меня, потому что я прошел через это. Поэтому я не собираюсь ему звонить и предлагать работу", - рассказал Эберль Bild.

Ранее Клопп заявил, что покинет "Ливерпуль" по окончании нынешнего сезона, так как у него заканчивается энергия, в связи с чем он не может делать свою работу хорошо снова и снова.

Немецкий специалист возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года. Вместе с "красными" он выиграл АПЛ (2019/20), Кубок Англии (2021/22), Кубок футбольной лиги (2021/22, 2023/24), Суперкубок Англии (2022), Лигу чемпионов (2018/19), Суперкубок УЕФА (2019), клубный чемпионат мира (2019).

Также своего поста по окончании сезона лишится нынешний наставник "Баварии" Томас Тухель, о чем ранее официально объявил мюнхенский клуб.