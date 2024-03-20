Легендарный эксперт предрек Греции проблемы в матче с Казахстаном

Легендарный форвард "Спартака", испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой поделился своим прогнозом по матчу Греция - Казахстан в рамках плей-офф Лиги наций, передают Vesti.kz.

"Интересная пара, уверен, что мы увидим тут много борьбы.

Греция довольно неплохо провела отбор на Евро-2024, по крайне мере, она была "лучшей среди прочих". Ведь в соперниках у греков были Нидерланды и Франция. У этих сборных "пиратский корабль" ни разу не выиграл, только один раз отобрал очки у французов (2:2). Но вот во всех остальных турах подопечные Густаво Пойета победили, благодаря чему и финишировали третьими. Из-за рейтинга в Лиге наций Греция сохранила шансы на выход в финальный этап Евро.

Хотя противостоять уже в первом стыковом матче грекам будет очень серьезный соперник – Казахстан. Долгое время команда претендовала на финиш на первой-второй строчке в своей группе квалификации чемпионата Европы. Но несколько неудач не позволили "ястребам" напрямую выйти из группы. Завершила отбор на турнир команда с шестью победами и четырьмя неудачами, только по дополнительным показателям уступив Финляндии и финишировав четвертой.

Казахстанцы оставили довольно хорошее впечатление после квалификации Евро-2024. Да, Греция имеет определенный статус в Европе. Но я уверен, что гости тут окажут достойное сопротивление сопернику.

Жду тут голов. Обе команды не собираются отступать ни на шаг. Игра точно будет результативной", - приводит слова Мостового "ВсеПроСпорт.ру".

Встреча состоится в ночь с 21 на 22 марта в Афинах и начнется в 00:45 по времени Астаны. Победитель в финале (26 марта) встретится с сильнейшим другой полуфинальной пары Грузия - Люксембург. Выигравший финал получит путевку в основную стадию чемпионата Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.