"Ливерпуль" принял решение по трансферу Салаха

Мохамед Салах переживает самый слабый сезон за долгие годы и в "Ливерпуле" больше не исключают его уход, передают Vesti.kz.

Салах может покинуть "Ливерпуль"

33-летний форвард забил лишь четыре гола и сделал две передачи в 12 матчах нового сезона английской премьер-лиги (АПЛ), что значительно ниже его привычных показателей.

По информации Fichajes, "Ливерпуль" готов выслушать предложения по трансферу, несмотря на контракт, который действует до 2027 года. Руководство "красных" понимает, что возраст и постоянные нагрузки начали сказываться на игре египтянина, и рассматривает обновление атакующей линии.

Главным направлением для Салаха по-прежнему остается Саудовская Аравия: местные клубы давно стремятся заполучить египтянина и продолжают ждать его переход. Там ему готовы предложить огромный контракт и статус главной звезды.

Такой вариант устроил бы обе стороны: "Ливерпуль" освободил бы значительную часть зарплатного бюджета, а сам Салах получил бы шанс продлить карьеру в менее изнурительной лиге.





ФИФА может лишить "Ливерпуль" Мохамеда Салаха. Подробности

Что важно знать о Салахе в "Ливерпуле"

Салах перешел в "Ливерпуль" летом 2017 года, тогда клуб выкупил его у "Ромы" за 42 миллиона евро.

Египтянин выиграл с мерсисайдцами два титула АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, два Кубка лиги и Суперкубок Англии. Кроме того, Салах стал лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в истории АПЛ и третьим снайпером клуба за всю его историю.

Между тем, вопрос о возвращении Юргена Клоппа в "Ливерпуль" уже получил официальное разъяснение.