Англия
Сегодня 11:22

"Ливерпуль" предложил 100 миллионов за 19-летнего таланта и получил ответ

©depositphotos.com/mrogowski_photography

Английский "Ливерпуль" предпринял попытку купить нападающего немецкого "РБ Лейпциг" и сборной Кот-д’Ивуара Яна Диоманде, передают Vesti.kz.

Впечатляющая сумма

По информации Фабрицио Романо, мерсисайдцы предложили 100 миллионов евро за 19-летнего футболиста, однако получили отказ.

Немецкий клуб рассчитывает выручить за игрока около 120 миллионов и по-прежнему надеется сохранить его в составе.

"Лейпциг" набивает цену

Интерес к Диоманде проявляют также французский "Пари Сен-Жермен" и ряд других европейских клубов.

Руководство "РБ Лейпциг" рассчитывает на возникновение конкуренции между претендентами, что может ещё больше увеличить стоимость трансфера. На ценник игрока также влияют его выступления на чемпионате мира-2026.

Запасной вариант

В качестве альтернативы Диоманде "Ливерпуль" рассматривает Брадли Барколя из ПСЖ.

Также среди рассматриваемых кандидатов – Янкуба Минте из "Брайтона", Саид Эль Мала из "Кельна" и Матиас Фернандес Пардо из "Лилля".

Форвард за 100 миллионов согласился вернуться в "Ливерпуль"


В минувшем сезоне Диоманд принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Действующий контракт игрока с "РБ Лейпциг" рассчитан до лета 2030 года.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 90 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

Перейти на страницу турнирной таблицы →