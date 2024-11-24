"Ливерпуль" отменил сенсацию в АПЛ

"Ливерпуль" одержал выездную победу над "Саутгемптоном" в матче 12-го тура английской премьер-лиги, передает Vesti.kz.

Матч завершился победой гостей со счетом 3:2, при этом по ходу матча во втором тайме "Ливерпуль" уступал 1:2. Победу команде принесли Доминик Собослаи (30-я минута), Мохаммед Салах (65-я и 82-я, с пенальти). У "Саутгемптона" голы забили Адам Армстронг (42-я) и Матеуш Фернандеш (56-я).

Таким образом, "Ливерпуль" набрал 31 балл и упрочил свое лидерство в АПЛ. На данный момент команда Арне Слота оторвалась от ближайшего преследователя, "Манчестер Сити", на восемь очков.

Напомним, что "горожане" сенсационно были разгромлены дома "Тоттенхэмом" (0:4).