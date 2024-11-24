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Англия
Вчера 23:15
 

"Ливерпуль" отменил сенсацию в АПЛ

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"Ливерпуль" отменил сенсацию в АПЛ ©x.com/LFC

"Ливерпуль" одержал выездную победу над "Саутгемптоном" в матче 12-го тура английской премьер-лиги, передает Vesti.kz.

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"Ливерпуль" одержал выездную победу над "Саутгемптоном" в матче 12-го тура английской премьер-лиги, передает Vesti.kz.

Матч завершился победой гостей со счетом 3:2, при этом по ходу матча во втором тайме "Ливерпуль" уступал 1:2. Победу команде принесли Доминик Собослаи (30-я минута), Мохаммед Салах (65-я и 82-я, с пенальти). У "Саутгемптона" голы забили Адам Армстронг (42-я) и Матеуш Фернандеш (56-я).

Таким образом, "Ливерпуль" набрал 31 балл и упрочил свое лидерство в АПЛ. На данный момент команда Арне Слота оторвалась от ближайшего преследователя, "Манчестер Сити", на восемь очков.

Напомним, что "горожане" сенсационно были разгромлены дома "Тоттенхэмом" (0:4).

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 12 10 1 1 24-8 31
2 Манчестер Сити 12 7 2 3 22-17 23
3 Челси 12 6 4 2 23-14 22
4 Арсенал 12 6 4 2 21-12 22
5 Брайтон энд Хов Альбион 12 6 4 2 21-16 22
6 Тоттенхэм Хотспур 12 6 1 5 27-13 19
7 Ноттингем Форест 12 5 4 3 15-13 19
8 Астон Вилла 12 5 4 3 19-19 19
9 Ньюкасл Юнайтед 11 5 3 3 13-11 18
10 Фулхэм 12 5 3 4 17-17 18
11 Брентфорд 12 5 2 5 22-22 17
12 Манчестер Юнайтед 11 4 3 4 12-12 15
13 Борнмут 12 4 3 5 16-17 15
14 Вест Хэм Юнайтед 11 3 3 5 13-19 12
15 Эвертон 12 2 5 5 10-17 11
16 Лестер Сити 12 2 4 6 15-23 10
17 Вулверхэмптон Уондерерс 12 2 3 7 20-28 9
18 Кристал Пэлас 12 1 5 6 10-17 8
19 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
20 Саутгемптон 12 1 1 10 9-24 4

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