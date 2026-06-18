"Ливерпуль" официально объявил о трансфере воспитанника "Реала" и "Барселоны"

Английский "Ливерпуль" на официальном сайте подтвердил переход вингера сборной Испании Виктора Муньоса из памплонской "Осасуны", передают Vesti.kz.

Подробности сделки

22-летний вингер подписал с мерсисайдским клубом долгосрочный контракт. По информации СМИ, сумма трансфера составила около 40 миллионов евро.

Путь игрока

Муньос является воспитанником сразу двух грандов Испании — каталонской "Барселоны" и мадридского "Реала". За "Осасуну" он выступал с лета 2025 года, где сумел закрепиться в основном составе.

За это время футболист провёл 36 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.

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