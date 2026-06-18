Англия
Вчера 23:35

"Ливерпуль" официально объявил о трансфере воспитанника "Реала" и "Барселоны"

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Английский "Ливерпуль" на официальном сайте подтвердил переход вингера сборной Испании Виктора Муньоса из памплонской "Осасуны", передают Vesti.kz.

Подробности сделки

22-летний вингер подписал с мерсисайдским клубом долгосрочный контракт. По информации СМИ, сумма трансфера составила около 40 миллионов евро.

 Путь игрока

Муньос является воспитанником сразу двух грандов Испании — каталонской "Барселоны" и мадридского "Реала". За "Осасуну" он выступал с лета 2025 года, где сумел закрепиться в основном составе.

За это время футболист провёл 36 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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