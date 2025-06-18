Футбольная ассоциация Англии (ФА) официально предъявила обвинения украинскому вингеру лондонского "Челси" Михаилу Мудрику в нарушении антидопинговых правил, передают Vesti.kz.

Игроку грозит дисквалификация сроком до четырех лет.

"Мы подтверждаем, что Михаил Мудрик обвинен в нарушении антидопинговых правил, предполагающем наличие или использование запрещенного вещества в соответствии с пунктами 3 и 4 антидопингового регламента ФА. Поскольку дело находится на стадии рассмотрения, мы не можем предоставить дополнительные комментарии на данный момент", - цитирует официальное заявление инсайдер Фабрицио Романо.



Отметим, в декабре прошлого года у 24-летнего футболиста была обнаружена положительная допинг-проба. После этого он был немедленно отстранен от матчей.

Любопытно, что одним из кумиров Мудрика называл 16-летний нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев, который в феврале этого года подписал контракт с "Челси". Вундеркинд из Алматы говорил, что хотел бы сыграть с украинцем в стане "синих". Однако теперь "мечта" казахстанца под угрозой.

Напомним, пока молодой форвард остается игроком "Кайрата" и присоединится к лондонскому клубу только после достижения 18 лет.