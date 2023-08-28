Клопп сотворил историю в АПЛ

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 11:31
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп установил рекорд в английской премьер-лиге (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

Это произошло после матча третьего тура АПЛ с "Ньюкаслом", в котором "красные" вырвали волевую победу.

Таким образом, Клопп одержал 11 побед подряд в противостоянии с командами Эдди Хау. Это самая длинная серия побед одного тренера над другим за всю историю АПЛ.

Напомним, встреча прошла в Ньюкасл-апон-Тайне и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. "Ньюкасл" первым открыл счет - забил Энтони Гордон (25-я минута). В составе "Ливерпуля" дубль оформил вышедший на замену Дарвин Нуньес (81-я и 90+3-я). При этом мерсисайдцы с 28-й минуты играли в меньшинстве после удаления капитана команды Вирджила ван Дейка.

"Ливерпуль" (7 очков) занимает четвертое место в таблице АПЛ, "сороки" (3) идут на 13-й строчке.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 3 3 0 0 6-1 9
2 Вест Хэм Юнайтед 3 2 1 0 7-3 7
3 Тоттенхэм Хотспур 3 2 1 0 6-2 7
4 Ливерпуль 3 2 1 0 6-3 7
5 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
6 Брайтон энд Хов Альбион 3 2 0 1 9-5 6
7 Астон Вилла 3 2 0 1 8-6 6
8 Манчестер Юнайтед 3 2 0 1 4-4 6
9 Брентфорд 3 1 2 0 6-3 5
10 Челси 3 1 1 1 5-4 4
11 Кристал Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
12 Фулхэм 3 1 1 1 3-5 4
13 Ньюкасл Юнайтед 3 1 0 2 6-4 3
14 Ноттингем Форест 3 1 0 2 5-6 3
15 Вулверхэмптон Уондерерс 3 1 0 2 2-5 3
16 Борнмут 3 0 1 2 2-6 1
17 Шеффилд Юнайтед 3 0 0 3 2-5 0
18 Бернли 2 0 0 2 1-6 0
19 Лутон Таун 2 0 0 2 1-7 0
20 Эвертон 3 0 0 3 0-6 0

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Метки:
Клопп Юрген Ливерпуль АПЛ Рекорд
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