"Ливерпуль" вырвал победу на 93 минуте матча АПЛ с удалением

"Ливерпуль" одержал гостевую победу над "Ньюкасл Юнайтед" в матче третьего тура английской Премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На 25 минуте Энтони Гордон вывел хозяев вперед. А на 28-й Вирджил Ван Дейк был удален с поля за подножку и оставил гостей вменьшинстве.

Однако футболисты "Ливерпуля" смогли переломить ход игры. Сначала на 81 минуте сравнял Дарвин Нуньес, а затем на 93-й он забил победный гол.

Таким образом, в трех турах "Ливерпуль" набрал семь очков и идет в АПЛ на четвертом месте.

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