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"Ливерпуль" вырвал победу на 93 минуте матча АПЛ с удалением

"Ливерпуль" вырвал победу на 93 минуте матча АПЛ с удалением
©twitter.com/LFC

"Ливерпуль" одержал гостевую победу над "Ньюкасл Юнайтед" в матче третьего тура английской Премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На 25 минуте Энтони Гордон вывел хозяев вперед. А на 28-й Вирджил Ван Дейк был удален с поля за подножку и оставил гостей вменьшинстве.

Однако футболисты "Ливерпуля" смогли переломить ход игры. Сначала на 81 минуте сравнял Дарвин Нуньес, а затем на 93-й он забил победный гол.

Таким образом, в трех турах "Ливерпуль" набрал семь очков и идет в АПЛ на четвертом месте. 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 3 3 0 0 6-1 9
2 Вест Хэм Юнайтед 3 2 1 0 7-3 7
3 Тоттенхэм Хотспур 3 2 1 0 6-2 7
4 Ливерпуль 3 2 1 0 6-3 7
5 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
6 Брайтон энд Хов Альбион 3 2 0 1 9-5 6
7 Астон Вилла 3 2 0 1 8-6 6
8 Манчестер Юнайтед 3 2 0 1 4-4 6
9 Брентфорд 3 1 2 0 6-3 5
10 Челси 3 1 1 1 5-4 4
11 Кристал Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
12 Фулхэм 3 1 1 1 3-5 4
13 Ньюкасл Юнайтед 3 1 0 2 6-4 3
14 Ноттингем Форест 3 1 0 2 5-6 3
15 Вулверхэмптон Уондерерс 3 1 0 2 2-5 3
16 Борнмут 3 0 1 2 2-6 1
17 Шеффилд Юнайтед 3 0 0 3 2-5 0
18 Бернли 2 0 0 2 1-6 0
19 Лутон Таун 2 0 0 2 1-7 0
20 Эвертон 3 0 0 3 0-6 0

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Метки:
Ливерпуль АПЛ

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