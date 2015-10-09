Клопп принял решение по работе в "Челси"

"Челси" принял решение расстаться с Энцо Мареской и уже занимается поиском нового тренера, сообщают Vesti.kz.

Главным кандидатом на пост считается Лиам Росеньор. Однако, как сообщает Fichajes, лондонцы также проявляли серьёзный интерес к Юргену Клоппу.

По информации источника, Клопп моментально отклонил предложение. Немец дал "чёткий и мгновенный" отказ.

Ранее Клопп неоднократно подчёркивал, что в Англии не планирует работать ни с одной командой, кроме "Ливерпуля". Он возглавлял клуб с 2015 по 2024 год, а сейчас работает в структуре футбольного проекта Red Bull.

