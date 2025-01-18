Защитник французского "Ланса" и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов перешел в "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

"Горожане" скоро об этом объявят официально.

А пока что в соцсетях Uzbekistan Legionaries появились фотографии Хусанова вместе со своим агентом Улугбеком Асанбаевым и спортивным директором "Манчестер Сити" Чики Бегиристайном. В кадр также попал главный тренер команды Хосеп Гвардиола. И как видно, Хусанов взял себе 45-й игровой номер. Ранее сообщалось, что Хусанов заключит соглашение с английским клубом до 2029 года с опцией возможного продления еще на один сезон, а сумма сделки составит 40 миллионов евро плюс дополнительные бонусы.

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20-летний Хусанов - воспитанник узбекского клуба "Бунедкор". В 2022-м оказался в белорусской команде "Энергетик-БГУ", откуда в следующем году перешел в "Ланс" за 100 тысяч евро.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 он провел 13 матчей, результативными действиями не отметился.

Что касается Асанбаева, то он прекрасно знаком нашим фанатам по выступлениям за "Иртыш", "Ордабасы", "Актобе", "Кайрат", "Женис" и сборную Казахстана.

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