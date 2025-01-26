Бывший российский тренер "Актобе" Юрий Ковтун поделился своим мнением о трансфере нападающего "Кайрата" Дастана Сатпаева в "Челси", передают Vesti.kz.

"В любой стране есть свои вундеркинды. А в Казахстане вообще качественно работают с молодежью. У "Кайрата" и "Астаны" очень хорошие академии. Конечно, в последнее время не было таких громких переходов. Посмотрим, как он себя покажет в "Челси". Государство поддерживает футбол в Казахстане, помогает развивать академии. Это важно. Но минус в том, что глава федерации футбола постоянно меняется. Сейчас пришел новый глава, он тоже что-то поменяет. Надеюсь, что в лучшую сторону", – сказал Ковтун Meta-ratings.kz.