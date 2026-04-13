Англия
Вчера 12:29

Жозе Моуриньо раскритиковал "Тоттенхэм" и назвал главную проблему клуба

Известный португальский тренер Жозе Моуриньо раскритиковал руководство "Тоттенхэма" и указал на ошибки лондонского клуба, передают Vesti.kz

По мнению специалиста, нынешние проблемы "шпор" - это не случайность и не вопрос формы игроков, а прямое следствие управленческих решений клуба.

"Чего вы ждёте от "Тоттенхэма"? Там увольняют тренеров, которые доходят до финалов, и даже того, кто выигрывает еврокубок.

У клуба никогда не было менталитета победителей – это просто череда неудачников в маске победителей", – цитирует наставника Official Blessing

Моуринью отдельно подчеркнул, что постоянная смена тренеров разрушает любую стабильность. По его словам, невозможно выстроить систему, если каждый раз начинается всё с нуля.

"Нельзя бесконечно менять тренеров и ждать, что всё само наладится. Уволить человека за несколько дней до важнейшего матча, а потом удивляться результату? В какой-то момент дело уже не в тренерах", – добавил он.

Моуриньо уверен, что проблема глубже – в культуре клуба и в подходе к управлению.

"Это вопрос токсичной среды и некомпетентных решений. Талант без характера ничего не значит. А у "Тоттенхэма", по сути, нет ни того, ни другого". 

Стоит отметить, что Жозе Моуриньо возглавлял "Тоттенхэм" с ноября 2019 года, сменив Маурисио Почеттино, и проработал в клубе до апреля 2021-го. Сейчас клуб идёт в зоне вылета АПЛ.

Под его руководством команда дошла до финала Кубка лиги, однако сам тренер не успел вывести "шпор" на решающий матч – он был уволен всего за несколько дней до игры с "Манчестер Сити", которую "Тоттенхэм" в итоге проиграл.

Ранее стало известно, что "Реал" вновь проявил интерес к топ-тренеру на фоне нестабильных результатов команды.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 32 21 7 4 62-24 70
2 Манчестер Сити 31 19 7 5 63-28 64
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 32 16 7 9 43-38 55
5 Ливерпуль 32 15 7 10 52-42 52
6 Челси 32 13 9 10 53-41 48
7 Брентфорд 32 13 8 11 48-44 47
8 Эвертон 32 13 8 11 39-37 47
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 10 10 43-37 46
10 Сандерленд 32 12 10 10 33-36 46
11 Борнмут 32 10 15 7 48-49 45
12 Фулхэм 32 13 5 14 43-46 44
13 Кристал Пэлас 31 11 9 11 35-36 42
14 Ньюкасл Юнайтед 32 12 6 14 45-47 42
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 32 8 9 15 32-44 33
17 Вест Хэм Юнайтед 32 8 8 16 40-57 32
18 Тоттенхэм Хотспур 32 7 9 16 40-51 30
19 Бернли 32 4 8 20 33-63 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 32 3 8 21 24-58 17

