Известный португальский тренер Жозе Моуриньо раскритиковал руководство "Тоттенхэма" и указал на ошибки лондонского клуба, передают Vesti.kz.

По мнению специалиста, нынешние проблемы "шпор" - это не случайность и не вопрос формы игроков, а прямое следствие управленческих решений клуба.

"Чего вы ждёте от "Тоттенхэма"? Там увольняют тренеров, которые доходят до финалов, и даже того, кто выигрывает еврокубок. У клуба никогда не было менталитета победителей – это просто череда неудачников в маске победителей", – цитирует наставника Official Blessing.

Моуринью отдельно подчеркнул, что постоянная смена тренеров разрушает любую стабильность. По его словам, невозможно выстроить систему, если каждый раз начинается всё с нуля.

"Нельзя бесконечно менять тренеров и ждать, что всё само наладится. Уволить человека за несколько дней до важнейшего матча, а потом удивляться результату? В какой-то момент дело уже не в тренерах", – добавил он.

Моуриньо уверен, что проблема глубже – в культуре клуба и в подходе к управлению.

"Это вопрос токсичной среды и некомпетентных решений. Талант без характера ничего не значит. А у "Тоттенхэма", по сути, нет ни того, ни другого".

Стоит отметить, что Жозе Моуриньо возглавлял "Тоттенхэм" с ноября 2019 года, сменив Маурисио Почеттино, и проработал в клубе до апреля 2021-го. Сейчас клуб идёт в зоне вылета АПЛ.

Под его руководством команда дошла до финала Кубка лиги, однако сам тренер не успел вывести "шпор" на решающий матч – он был уволен всего за несколько дней до игры с "Манчестер Сити", которую "Тоттенхэм" в итоге проиграл.

