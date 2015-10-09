Испания
Сегодня 14:15
 

"Реал" возобновил интерес к топ-тренеру на фоне нестабильных результатов

Флорентино Перес, президент "Реала". ©Depositphotos/Musiu0

Юрген Клопп рассматривается на пост главного тренера мадридского "Реала". Интерес к немецкому специалисту возобновился на фоне нестабильных результатов команды в текущем сезоне Ла Лиги, передают Vesti.kz со ссылкой на испанские СМИ.

Поскольку шансы на чемпионство оцениваются как минимальные, определяющим фактором для тренерского штаба станет выступление команды в Лиге чемпионов.

В данных обстоятельствах кандидатура Клоппа позиционируется как приоритетная альтернатива на случай, если текущий проект под руководством Альваро Арбелоа не оправдает поставленных задач.

Ключевые детали потенциальной сделки:

Соответствие критериям: руководству клуба импонируют лидерские качества Клоппа и его опыт работы на высшем уровне

Позиция руководства: президент "сливочных" Флорентино Перес уже предпринял первые непубличные шаги для оценки возможности сотрудничества.

Главное препятствие: немецкий тренер настаивает на полном контроле над ключевыми процессами, включая трансферную политику и систему физической подготовки, что противоречит традиционной структуре управления в мадридском клубе.

На данный момент Юрген Клопп опровергает факт прямых контактов с представителями "Реала", однако не исключает возвращения к тренерской деятельности в будущем. Дальнейшее развитие событий будет полностью зависеть от результатов команды в ближайших матчах Лиги чемпионов.

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
14 апреля 00:00   •   не начат
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
- : -
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
(Лидс)
Кто победит в основное время?
Манчестер Юнайтед
Ничья
Лидс Юнайтед
Проголосовало 6 человек

