"У "Реала" возникают проблемы". Капитан "Кайрата" - о недостатке Мбаппе

Капитан алматинского "Кайрата" Александр Мартынович вспомнил впечатления от игры против французского форварда Килиана Мбаппе в матче с мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

Впечатления от звезды "Реала"

Лидер "жёлто-чёрных" восхитился французом а также рассказал, какой недостаток имеет звёздный нападающий "сливочных".

"Мбаппе как лань — срывается с места и улетает с двух шагов. Но в отборе он почти не участвует. Когда два-три человека из черновой работы выключаются, у "Реала" возникают проблемы. Зато Килиан может создать момент из ничего", — цитирует слова Мартыновича "Чемпионат".

Разгром и хет-трик

Та встреча, между "Кайратом" и "Реалом", состоялась в сентябре 2025 года и завершилась уверенной победой "королевского клуба" со счётом 5:0. Главным героем матча стал Мбаппе, оформивший хет-трик.

Статистика и итоги турнира

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов на счету французского форварда уже 14 голов в 10 матчах за мадридский клуб.

"Кайрат", напомним, стал чемпионом Казахстана в сезоне-2025, однако на общем этапе Лиги чемпионов занял 36-е место.

