Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Египта Омар Мармуш готовится к переходу в "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, ожидается, что "Манчестер Сити" завершит сделку по Мармушу на этой неделе.

"Сити" представит официальное предложение по Омару, оно уже подготовлено.

В структуру предложения войдут дополнения, после чего состоятся официальные переговоры с "Айнтрахтом".

Контракт Мармуша с немецким клубом действует до 30 июня 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

В Германии Мармуш также выступал за "Штутгарт", "Санкт-Паули", "Вольфсбург", а на родине защищал цвета команды "Вади Дегла".

В нынешнем сезоне Бундеслиги он провел 16 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач.

Ранее главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу разозлил вопрос о трансфере Мармуша.