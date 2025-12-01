Главный тренер лондонского "Арсенала" испанский специалист Микель Артета выбрал своего фаворита на "Золотой мяч", передают Vesti.kz.

По версии 43-летнего рулевого "канониров" лучшим игроком года мог бы стать английский полузащитник Деклан Райс, выступающий за его команду.

"Надеюсь, Деклан Райс выиграет "Золотой мяч", потому что это будет означать, что мы ("Арсенал") многого добились, обычно это связано с этим", — цитирует слова Артеты The Touchline.

Хавбек присоединился к британскому гранду летом 2023 года, перейдя из "Вэст Хэма" за 116, 6 миллиона евро. С тех пор он быстро стал лидером команды, застолбив за собой звание не только игрока основного состава, но и лидера всего коллектива.

В текущем сезоне 26-летний англичанин провёл 20 матчей, забил два гола и отдал шесть результативных передач. На данный момент он оценивается в 120 миллионов евро.



Стоит отметить, что после 13-ти туров "Арсенал" с отрывом в пять очков лидируем в английской премьер-лиге (АПЛ) и является лидером турнирной таблицы общего этапа Лиги чемпионов по итогам пяти сыгранных встреч.

Напомним, в заключительном туре команда Микеля Артеты примет у себя на поле дебютанта главного еврокубка в лице алматинского "Кайрата". Матч состоится в ночь с 28 на 29 января в Лондоне.

