Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Вчера 23:50
 

Хусанов со звёздным новичком помог "Ман Сити" победить в АПЛ

  Комментарии

Поделиться
Хусанов со звёздным новичком помог "Ман Сити" победить в АПЛ ©instagram.com/mancity

"Манчестер Сити" обыграл на своём поле "Вулверхэмптон" в 23-м туре английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Поделиться

"Манчестер Сити" обыграл на своём поле "Вулверхэмптон" в 23-м туре английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Этихад" в Манчестере, завершилась со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме: их авторами стали Омар Мармуш (6-я минута) и Антуан Семеньо (45+2-я).

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вышел в стартовом составе "Сити" и отыграл до финального свистка. Дуэт защитников с ним составил новобранец "горожан" Марк Гехи, который 19 января перешёл из "Кристал Пэлас" за 23 миллиона евро. Стоит отметить, что он сыграл более чем убедительно.

После этой победы "Манчестер Сити" с 46 очками занимает второе место в турнирной таблице, тогда как "Вулверхэмптон" находится на последней, 20-й строчке, имея в активе восемь очков.

31 января "Вулверхэмптон" примет дома "Борнмут", а 1 февраля "Манчестер Сити" отправится в гости к "Тоттенхэму".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 22 15 5 2 40-14 50
2 Манчестер Сити 23 14 4 5 47-21 46
3 Астон Вилла 22 13 4 5 33-25 43
4 Ливерпуль 22 10 6 6 33-29 36
5 Манчестер Юнайтед 22 9 8 5 38-32 35
6 Челси 22 9 7 6 36-24 34
7 Фулхэм 23 10 4 9 32-32 34
8 Брентфорд 22 10 3 9 35-30 33
9 Ньюкасл Юнайтед 22 9 6 7 32-27 33
10 Сандерленд 23 8 9 6 24-26 33
11 Эвертон 22 9 5 8 24-25 32
12 Брайтон энд Хов Альбион 23 7 9 7 33-31 30
13 Тоттенхэм Хотспур 23 7 7 9 33-31 28
14 Кристал Пэлас 22 7 7 8 23-25 28
15 Борнмут 22 6 9 7 35-41 27
16 Лидс Юнайтед 22 6 7 9 30-37 25
17 Ноттингем Форест 22 6 4 12 21-34 22
18 Вест Хэм Юнайтед 23 5 5 13 27-45 20
19 Бернли 23 3 6 14 25-44 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 23 1 5 17 15-43 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 21:30   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Манчестер Юнайтед
Проголосовало 186 человек

Реклама

Живи спортом!