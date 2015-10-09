Хусанов со звёздным новичком помог "Ман Сити" победить в АПЛ

"Манчестер Сити" обыграл на своём поле "Вулверхэмптон" в 23-м туре английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Этихад" в Манчестере, завершилась со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме: их авторами стали Омар Мармуш (6-я минута) и Антуан Семеньо (45+2-я).

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вышел в стартовом составе "Сити" и отыграл до финального свистка. Дуэт защитников с ним составил новобранец "горожан" Марк Гехи, который 19 января перешёл из "Кристал Пэлас" за 23 миллиона евро. Стоит отметить, что он сыграл более чем убедительно.

После этой победы "Манчестер Сити" с 46 очками занимает второе место в турнирной таблице, тогда как "Вулверхэмптон" находится на последней, 20-й строчке, имея в активе восемь очков.

31 января "Вулверхэмптон" примет дома "Борнмут", а 1 февраля "Манчестер Сити" отправится в гости к "Тоттенхэму".

