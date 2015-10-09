Англия
Вчера 16:10
 

Хусанов помог "Сити" побить рекорд, который держался почти 150 лет

Хусанов помог "Сити" побить рекорд, который держался почти 150 лет Абдукодир Хусанов (слева). ©ФК "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" со счётом 4:0 в четвертьфинале Кубка Англии и переписал историю турнира, передают Vesti.kz.

"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" со счётом 4:0 в четвертьфинале Кубка Англии и переписал историю турнира, передают Vesti.kz.

Объявлены претенденты на "Золотой мяч"-2026: Ямаль - третий, а Месси выпал из топ-10
Вчера 16:30  
"Кайрат" с голом Сатпаева разгромил "Астану" в матче КПЛ
Вчера 19:54  
Громкой сенсацией и удалением завершился матч Чеснокова в "Хартсе"
Вчера 20:08  
Камбэком на 94-й минуте завершился матч столичного клуба в КПЛ
Вчера 20:56  

Историческое достижение

Эта победа стала для "горожан" 18-й подряд в домашних матчах Кубка Англии. Таким образом, как сообщает ESPN, команда установила новый рекорд турнира, превзойдя достижение "Клэпхэм Роверс", который с 1873 по 1881 год выиграл 17 домашних встреч.

Серия продолжается

Успех в игре с "Ливерпулем" также вывел "Сити" в полуфинал Кубка Англии в восьмой раз подряд — это ещё один клубный рекорд. Более того, команда не проигрывает на выезде в рамках турнира с 2018 года, когда уступила "Уиган Атлетик".

Шаг до нового рекорда

Если "Манчестер Сити" одержит ещё одну победу в текущем розыгрыше, команда станет первой в истории, которая четыре раза подряд выйдет в финал Кубка Англии.

Отметим, что в составе "горожан" играет защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов. В победном матче против "Ливерпуля" он вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч.

"Манчестер Сити" объявил решение по Хусанову после первого трофея

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 31 21 7 3 61-22 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60-28 61
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5 Ливерпуль 31 14 7 10 50-42 49
6 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7 Брентфорд 31 13 7 11 46-42 46
8 Эвертон 31 13 7 11 37-35 46
9 Фулхэм 31 13 5 13 43-44 44
10 Брайтон энд Хов Альбион 31 11 10 10 41-37 43
11 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
12 Ньюкасл Юнайтед 31 12 6 13 44-45 42
13 Борнмут 31 9 15 7 46-48 42
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 31 8 8 15 31-43 32
17 Тоттенхэм Хотспур 31 7 9 15 40-50 30
18 Вест Хэм Юнайтед 31 7 8 16 36-57 29
19 Бернли 31 4 8 19 33-61 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 31 3 8 20 24-54 17

