"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" со счётом 4:0 в четвертьфинале Кубка Англии и переписал историю турнира, передают Vesti.kz.

Историческое достижение

Эта победа стала для "горожан" 18-й подряд в домашних матчах Кубка Англии. Таким образом, как сообщает ESPN, команда установила новый рекорд турнира, превзойдя достижение "Клэпхэм Роверс", который с 1873 по 1881 год выиграл 17 домашних встреч.

Серия продолжается

Успех в игре с "Ливерпулем" также вывел "Сити" в полуфинал Кубка Англии в восьмой раз подряд — это ещё один клубный рекорд. Более того, команда не проигрывает на выезде в рамках турнира с 2018 года, когда уступила "Уиган Атлетик".

Шаг до нового рекорда

Если "Манчестер Сити" одержит ещё одну победу в текущем розыгрыше, команда станет первой в истории, которая четыре раза подряд выйдет в финал Кубка Англии.

Отметим, что в составе "горожан" играет защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов. В победном матче против "Ливерпуля" он вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч.

