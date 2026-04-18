Сегодня 15:30

Холанн сделал заявление о Хусанове перед матчем МС с "Арсеналом"

Абдукодир Хусанов в "Манчестер Сити". Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk©

Лидер "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн высказался о значимости узбекского защитника Абдукодира Хусанова для команды. Он отметил, что всегда поддерживает новичков, чтобы они поскорее влились в состав, передают Vesti.kz.

"Хусанов был просто потрясающим для нас. Сначала ему было нелегко: переезд в новую страну, незнание языка - это тяжело. К тому же давление и то, что он первый игрок из Узбекистана, который играет в АПЛ.

Я говорю, как будто мне 35, но нет, мне 25 лет. Однако у меня большой опыт, я давно играю в футбол, поэтому знаю, какими бывают разные ситуации. Речь идёт о том, чтобы помогать другим, потому что я знаю, через что они проходят, иногда всё может даваться нелегко. Хочется стараться сделать пребывание игроков в команде комфортным", - цитирует слова Холанна Sky Sports.


Уже завтра, 19 апреля, "Манчестер Сити" сыграет на своём поле с "Арсеналом" в матче АПЛ. В случае победы горожане догонят канониров по потерянным очкам и окончательно возродят интригу в борьбе за золото.

22-летний Хусанов в текущем сезоне провёл 31 матч за "Манчестер Сити" во всех турнирах, заработав пять предупреждений.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 32 21 7 4 62-24 70
2 Манчестер Сити 31 19 7 5 63-28 64
3 Манчестер Юнайтед 32 15 10 7 57-45 55
4 Астон Вилла 32 16 7 9 43-38 55
5 Ливерпуль 32 15 7 10 52-42 52
6 Челси 32 13 9 10 53-41 48
7 Брентфорд 32 13 8 11 48-44 47
8 Эвертон 32 13 8 11 39-37 47
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 10 10 43-37 46
10 Сандерленд 32 12 10 10 33-36 46
11 Борнмут 32 10 15 7 48-49 45
12 Фулхэм 32 13 5 14 43-46 44
13 Кристал Пэлас 31 11 9 11 35-36 42
14 Ньюкасл Юнайтед 32 12 6 14 45-47 42
15 Лидс Юнайтед 32 8 12 12 39-49 36
16 Ноттингем Форест 32 8 9 15 32-44 33
17 Вест Хэм Юнайтед 32 8 8 16 40-57 32
18 Тоттенхэм Хотспур 32 7 9 16 40-51 30
19 Бернли 32 4 8 20 33-63 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 32 3 8 21 24-58 17

