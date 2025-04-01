Легендарный экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин вновь оказался в центре внимания благодаря резкому высказыванию. На этот раз под удар попал норвежский бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, сообщают Vesti.kz.

"Он забивает голы, но ему нужно как-то улучшать свою игру в целом. Его сегодняшний уровень очень низок, ему многого не хватает на поле. Когда я смотрю на него, то иногда мне кажется, что вижу игрока лиги 2 (четвертая по силе лига в Англии - Прим. Ред)", - цитирует слова Кина derbyderbyderby.it.

Напомним, что Холанн выступает за "Манчестер Сити" с 2022 года и уже успел завоевать множество трофеев с клубом.

В текущем сезоне АПЛ норвежец провел 28 матчей, в которых забил 21 гол и сделал три ассиста.

В прошедшей встрече Кубка Англии против "Брайтона" Холанд получил травму и выбыл на срок от пяти до семи недель.