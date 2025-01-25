Холанд заявил, что его раздражает Гвардиола

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд объяснил, почему главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола порой вызывает у него раздражение, передают Vesti.kz.

"Манчестер Сити" в этом сезоне рискует вылететь из Лиги чемпионов, ранее команда Гвардиолы уступила ПСЖ.

"Да, есть некоторые вещи [которые раздражают]. Все потому, что он такой любитель деталей. Именно эта любовь к мелким деталям может делать его немного раздражающим. Гвардиола повторит вам 20 раз: "Делай это, делай это, делай это". Ничего не остается, кроме как сказать: "Я делаю это", — приводит слова Холанда CBS Sports.

Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. Холанд перешел в стан "горожан" из дортмундской "Боруссии" летом 2022 года. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2034 года.

В нынешнем сезоне норвежский форвард забил 17 голов в 22 матчах АПЛ, а также на его счету шесть голов в семи матчах общего этапа Лиги чемпионов.