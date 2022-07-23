Норвежский нападающий Эрлинг Холанд перебрался в "Манчестер Сити" в начале июля, но уже впечатлен уровнем британской команды и уверен, что впишется в состав, информирует клубная пресс-служба.
Бомбардир успел познакомиться не только с одноклубниками, но и главным тренером Пепом Гвардиолой.
"Действительно, все хорошо", - сказал форвард mancity.com, когда его спросили, что подход испанского специалиста ему подходит. - Я с нетерпением жду стать частью всего этого. Это будет здорово. Отличные тренировки. Качество совсем другое".
Неймара предложили "Манчестер Сити" и получили ответ
Добавим, что ранее "Манчестер Сити" согласовал переход Холанда, а британцы расстались с еще одним футболистом.
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|29
|6
|3
|99-26
|93
|2
|Ливерпуль
|38
|28
|8
|2
|94-26
|92
|3
|Челси
|38
|21
|11
|6
|76-33
|74
|4
|Тоттенхэм Хотспур
|38
|22
|5
|11
|69-40
|71
|5
|Арсенал
|38
|22
|3
|13
|61-48
|69
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|16
|10
|12
|57-57
|58
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|16
|8
|14
|60-51
|56
|8
|Лестер Сити
|38
|14
|10
|14
|62-59
|52
|9
|Брайтон энд Хов Альбион
|38
|12
|15
|11
|42-44
|51
|10
|Вулверхэмптон Уондерерс
|38
|15
|6
|17
|38-43
|51
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|13
|10
|15
|44-62
|49
|12
|Кристал Пэлас
|38
|11
|15
|12
|50-46
|48
|13
|Брентфорд
|38
|13
|7
|18
|48-56
|46
|14
|Астон Вилла
|38
|13
|6
|19
|52-54
|45
|15
|Саутгемптон
|38
|9
|13
|16
|43-67
|40
|16
|Эвертон
|38
|11
|6
|21
|43-66
|39
|17
|Лидс Юнайтед
|38
|9
|11
|18
|42-79
|38
|18
|Бернли
|38
|7
|14
|17
|34-53
|35
|19
|Уотфорд
|38
|6
|5
|27
|34-77
|23
|20
|Норвич Сити
|38
|5
|7
|26
|23-84
|22
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