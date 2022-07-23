Холанд высказался о "Манчестер Сити" через месяц после перехода

©instagram.com/mancity/
Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 16:29

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд перебрался в "Манчестер Сити" в начале июля, но уже впечатлен уровнем британской команды и уверен, что впишется в состав, информирует клубная пресс-служба.

Бомбардир успел познакомиться не только с одноклубниками, но и главным тренером Пепом Гвардиолой.

"Действительно, все хорошо", - сказал форвард mancity.com, когда его спросили, что подход испанского специалиста ему подходит. - Я с нетерпением жду стать частью всего этого. Это будет здорово. Отличные тренировки. Качество совсем другое".

Неймара предложили "Манчестер Сити" и получили ответ

Добавим, что ранее "Манчестер Сити" согласовал переход Холанда, а британцы расстались с еще одним футболистом.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2021/22"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 29 6 3 99-26 93
2 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4 Тоттенхэм Хотспур 38 22 5 11 69-40 71
5 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6 Манчестер Юнайтед 38 16 10 12 57-57 58
7 Вест Хэм Юнайтед 38 16 8 14 60-51 56
8 Лестер Сити 38 14 10 14 62-59 52
9 Брайтон энд Хов Альбион 38 12 15 11 42-44 51
10 Вулверхэмптон Уондерерс 38 15 6 17 38-43 51
11 Ньюкасл Юнайтед 38 13 10 15 44-62 49
12 Кристал Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17 Лидс Юнайтед 38 9 11 18 42-79 38
18 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20 Норвич Сити 38 5 7 26 23-84 22

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!

Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Холанд Эрлинг Манчестер Сити АПЛ

Футбол Англия
0
Сегодня 16:29
© 2008 - 2022 ТОО «EML»