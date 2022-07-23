Норвежский нападающий Эрлинг Холанд перебрался в "Манчестер Сити" в начале июля, но уже впечатлен уровнем британской команды и уверен, что впишется в состав, информирует клубная пресс-служба.

Бомбардир успел познакомиться не только с одноклубниками, но и главным тренером Пепом Гвардиолой.

"Действительно, все хорошо", - сказал форвард mancity.com, когда его спросили, что подход испанского специалиста ему подходит. - Я с нетерпением жду стать частью всего этого. Это будет здорово. Отличные тренировки. Качество совсем другое".

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Добавим, что ранее "Манчестер Сити" согласовал переход Холанда, а британцы расстались с еще одним футболистом.

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