Звезда сборной Украины поменял клуб в Англии

Украинский футболист Александр Зинченко стал игроком лондонского "Арсенала", сообщается на официальном сайте "канониров". Также сообщается, что с 25-летним полузащитником подписано долгосрочное соглашение.

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году из "Уфы", сезон-2016/17 он провел в аренде в нидерландском ПСВ. В составе английского клуба украинец четырежды становился чемпионом Англии и обладателем Кубка лиги, а также по одному разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что "Арсенал" заплатит "Манчестер Сити" более 35 миллионов долларов за игрока.

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!



Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":

