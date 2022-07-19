Неймара предложили "Манчестер Сити" и получили ответ

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар был предложен "Манчестер Сити", сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Le Parisien.

По информации источника, английский клуб отказался от возможности начать переговоры с ПСЖ и представителями Неймара о потенциальном трансфере. В "Манчестер Сити" не хотят приобретать бразильца, так как довольны своей атакующей линией.

Также сообщается, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не хочет разбалансировать команду приходом такой звезды, как Неймар. Ранее стало известно, что бразилец не входит в планы нового главного тренера ПСЖ Кристофа Галтье.

Добавим, что Неймар стал игроком ПСЖ в 2017 году, когда перешел из "Барселоны" за 222 миллионов евро. Этот трансфер по-прежнему остается самым дорогим в истории футбола. В 144 матчах за парижскую команду форвард забил 100 голов и отдал 60 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

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