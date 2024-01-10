Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд покинет английский клуб по окончании сезона: норвежец уже определился с новым клубом, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Франсуа Галлардо, 23-летний форвард продолжит карьеру в чемпионате Испании - перейдет каталонскую "Барселону".

Отмечается, что трансфер Холанда уже давно согласован. "Сине-гранатовые" заплатят за переход игрока 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что купить Эрлинга может принципиальный соперник "Барселоны" - мадридский "Реал".

"Реал" запретил Холанда и Мбаппе: подробности

Напомним, Холанд перешел в "Манчестер Сити"из дортмундской "Боруссии" летом 2022 года. В составе "горожан" он сделал требл - выиграл Кубок и чемпионат Англии, а также Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне форвард провел за "Сити" 22 матча во всех турнирах, забил 19 голов и сделал пять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 180 миллионов евро.