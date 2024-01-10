Холанд решил уйти из "Ман Сити" и выбрал новый клуб

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 09:29
©instagram.com/erling.haaland/

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд покинет английский клуб по окончании сезона: норвежец уже определился с новым клубом, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Франсуа Галлардо, 23-летний форвард продолжит карьеру в чемпионате Испании - перейдет каталонскую "Барселону".

Отмечается, что трансфер Холанда уже давно согласован. "Сине-гранатовые" заплатят за переход игрока 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что купить Эрлинга может принципиальный соперник "Барселоны" - мадридский "Реал".

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Напомним, Холанд перешел в "Манчестер Сити"из дортмундской "Боруссии" летом 2022 года. В составе "горожан" он сделал требл - выиграл Кубок и чемпионат Англии, а также Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне форвард провел за "Сити" 22 матча во всех турнирах, забил 19 голов и сделал пять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 180 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3 Манчестер Сити 19 12 4 3 45-21 40
4 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5 Тоттенхэм Хотспур 20 12 3 5 42-29 39
6 Вест Хэм Юнайтед 20 10 4 6 33-30 34
7 Брайтон энд Хов Альбион 20 8 7 5 38-33 31
8 Манчестер Юнайтед 20 10 1 9 22-27 31
9 Ньюкасл Юнайтед 20 9 2 9 39-29 29
10 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11 Вулверхэмптон Уондерерс 20 8 4 8 30-31 28
12 Эвертон 20 8 2 10 24-28 26
13 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
14 Фулхэм 20 7 3 10 28-35 24
15 Кристал Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
16 Ноттингем Форест 20 5 5 10 24-35 20
17 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
18 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19 Бернли 20 3 2 15 20-41 11
20 Шеффилд Юнайтед 20 2 3 15 15-49 9

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Метки:
Холанд Эрлинг Манчестер Сити АПЛ Барселона

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