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Новости спорта Футбол Испания
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"Реал" готов заплатить отступные за Эрлинга Холанда - источник

"Реал" готов заплатить отступные за Эрлинга Холанда - источник
©twitter.com/ManCity

Мадридский "Реал" готов оплатить трансферную стоимость нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, сообщают Vesti.kz со ссылкой на AS.

По информации источника "Реал" сообщил, что может позволить себе этот трансфер. Отступные за Холанда установлены в размере 200 миллионов евро для клубов АПЛ и 100 миллионов евро для других команд.

В нынешенем сезоне Холанд провел 22 матча в всех турнирах, забив 19 мячей и сделав пять голевых передач. По данным Transfermarkt норвежец оценивается в 180 миллионов евро. Напомним, что в начале января вернулся к тренировкам.

Ранее было объявлено о договоренности "Реала" о трансфере нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

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Метки:
Реал Мадрид Манчестер Сити Холанд Эрлинг Футбольные трансферы

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