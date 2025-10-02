Эрлинг Холанд близок к уходу из "Манчестер Сити" и уже поставил для себя новую цель – переход в "Барселону", передают Vesti.kz.

"Барса" готовится к трансферу звезды "Сити"

Норвежский нападающий готов покинуть Англию и осуществить свою давнюю мечту - играть за каталонский клуб летом следующего года.

Холанд и его агент Рафаэла Пимьента уже работают над организацией трансфера. Несмотря на то, что операция будет трудной и финансово затратной, в "Барселоне" считают, что это шанс, который нельзя упустить.

Жоан Лапорта, президент клуба, видит в Холанде не только ключевое звено будущей команды, но и мощный символ для своей президентской кампании. Подписание форварда такого уровня стало бы настоящим козырем в борьбе за доверие болельщиков.

Гвардиола просит Холанда отдать все до конца сезона

Тем временем, в "Сити" уже практически смирились с тем, что удержать свою звезду не получится. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, по данным Don Balon, поговорил с нападающим лично и попросил его об одном – выложиться до конца сезона и помочь команде в борьбе за АПЛ и Лигу чемпионов.

Тренер хочет, чтобы у клуба не осталось привкуса недосказанности, как это случилось в прошлом году.

Холанд, в свою очередь, заверил наставника, что готов отдать максимум и продолжит биться за титулы, несмотря на то, что его будущее, похоже, связано с "Барселоной".





Напомним, Холанд перешел в "Сити" летом 2022 года из дортмундской "Боруссии". Его новый контракт с "горожанами" рассчитан до 2034 года.