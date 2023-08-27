Холанд подвергся атаке фаната во время матча "Манчестер Сити" в АПЛ

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 22:41
©ФК "Манчестер Сити"

Норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд подвергся атаке со стороны фаната, сообщают Vesti.kz.

Это произошло во время гостевого матча третьего тура английской Премьер-лиги с "Шеффилд Юнайтед". 

Трибуны на арене "Брэммел Лэйн" располагаются близко к полю. И неизвестный спрыгнул на игрока прямо с них. Благо, охрана отреагировала очень быстро и игроку не было нанесено никаких повреждений. 

Напомним, "Манчестер Сити", лидирующий в АПЛ, выиграл третий матч подряд. Холанд забил гол в ворота "Шеффилд Юнайтед", а также не реализовал пенальти. 

Фото: football365.com

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 3 3 0 0 6-1 9
2 Вест Хэм Юнайтед 3 2 1 0 7-3 7
3 Тоттенхэм Хотспур 3 2 1 0 6-2 7
4 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
5 Брайтон энд Хов Альбион 3 2 0 1 9-5 6
6 Астон Вилла 3 2 0 1 8-6 6
7 Манчестер Юнайтед 3 2 0 1 4-4 6
8 Брентфорд 3 1 2 0 6-3 5
9 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
10 Челси 3 1 1 1 5-4 4
11 Кристал Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
12 Фулхэм 3 1 1 1 3-5 4
13 Ньюкасл Юнайтед 2 1 0 1 5-2 3
14 Ноттингем Форест 3 1 0 2 5-6 3
15 Вулверхэмптон Уондерерс 3 1 0 2 2-5 3
16 Борнмут 3 0 1 2 2-6 1
17 Шеффилд Юнайтед 3 0 0 3 2-5 0
18 Бернли 2 0 0 2 1-6 0
19 Лутон Таун 2 0 0 2 1-7 0
20 Эвертон 3 0 0 3 0-6 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Холанд Эрлинг Манчестер Сити АПЛ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 22:41
Англия
Холанд подвергся атаке фаната во время матча "Манчестер Сити" в АПЛ
Сегодня , 22:06
Англия
"Манчестер Сити" одержал третью подряд победу в новом сезоне АПЛ
Сегодня , 14:08
Англия
Судьбоносный матч: Мохамед Салах готовится к уходу из "Ливерпуля"
25 августа, 17:57
Англия
Клопп высказался о будущем Салаха: Мохамеда зовут в Саудовскую Аравию за рекордные деньги
24 августа, 23:59
Англия
"Ливерпуль" отреагировал на рекордный трансфер Салаха в Саудовскую Аравию
24 августа, 23:28
Англия
"Манчестер Сити" подписал одного из самых быстрых и техничных игроков Европы
24 августа, 21:00
Англия
"Челси" объявил о трансфере 18-летнего форварда из Бразилии
24 августа, 20:05
Англия
Клуб Роналду получил мощное усиление из "Манчестер Сити"
24 августа, 10:03
Англия
"Челси" получит нового титульного спонсора
23 августа, 14:38
Англия
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
© 2008 - 2023 ТОО «EML»