"Манчестер Сити" одержал третью подряд победу в новом сезоне АПЛ

"Манчестер Сити" одержал победу над "Шеффилд Юнайтед", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команды встречались в Шеффилде в рамках третьего тура английской Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "горожан".

Первый тайм прошел без голов. При этом Эрлинг Холанд не реализовал пенальти. На 63 минуте норвежский форвард исправил свою оплошность и вывел "Манчестер Сити" вперед. На 85-й вышедший на замену защитник "Шеффилд Юнайтед" Джейден Богл сравнял счет. Но спустя уже всего четыре минуты Родриго Эрнандес забил за гостей победный гол.

Таким образом, "Манчестер Сити" выиграл третий матч подряд. Команда Хосепа Гвардиолы в новом сезоне идет без поражений и возглавляет турнирную таблицу. С положением команд можно ознакомиться ниже.

Напомним, "горожане" являются чемпионам АПЛ прошлого сезона.

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