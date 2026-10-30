Лондонский "Челси" заинтересован в подписании 33-летнего защитника мадридского "Реала" Антонио Рюдигера летом 2027 года, передают Vesti.kz.

Алонсо хочет вернуть Рюдигера в "Челси"

Как сообщает источник со ссылкой на Football Insider, главный тренер лондонцев Хаби Алонсо попросил руководство клуба рассмотреть возможность приглашения немецкого футболиста, с которым работал в прошлом сезоне в "Реале".

Испанский специалист считает, что молодой обороне "Челси" необходим опытный лидер. В клубе сравнивают потенциальный трансфер с приглашением Тиаго Силвы.

Рюдигер уже выступал за "Челси" с 2017 по 2022 год, выиграв четыре трофея, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы.





"Реал" готов отпустить защитника

Мадридский клуб планирует обновление обороны после подписания Ибраима Конате в 2026 году. Также рассматривается возвращение Хакобо Рамона из итальянского "Комо".

При Жозе Моуринью Рюдигер перестал быть безоговорочным игроком основы, хотя провёл шесть матчей на старте сезона-2026/27.

Летом немецкий игрок продлил контракт на один год, однако "Реал" не планирует предлагать ему новое соглашение.

Когда может состояться трансфер

"Челси" намерен продолжить контакты с представителями Рюдигера в январе 2027 года, когда защитник получит право подписать предварительный контракт.

Если стороны договорятся о зарплате, немец сможет вернуться в лондонский клуб летом 2027 года в статусе свободного агента.

Ранее стало известно, что "Реал" планирует увести у "Барселоны" чемпиона мира, подробности - здесь.