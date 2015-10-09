"Реал" планирует увести у "Барселоны" чемпиона мира

"Реал" планирует летом 2027 года перехватить у "Барселоны" трансферную цель - 27-летнего правого защитника "Тоттенхэма" Педро Порро. Минувшим летом мадридцы уже сорвали планы спортивного директора каталонского клубу Деку, подписав Бернарду Силву, Марка Кукурелью и Дензела Думфриса, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Мотивы клубов

"Барселона": президент клуба Жоан Лапорта и Деку ведут игрока несколько месяцев для усиления правого фланга. Лапорта готов пойти на крупные траты ради этого трансфера.

"Реал": Жозе Моуринью недоволен нестабильностью Трента Александера-Арнольда и Дензела Думфриса. Из-за проблем в обороне тренеру приходится смещать в защиту полузащитника Феде Вальверде.

Цена и позиция "Тоттенхэма"

"Тоттенхэм" требует за Порро более 60 миллионов евро. 14 июня 2026 года защитник продлил контракт до 2031 года с опцией пролонгации на сезон, поэтому английский клуб ведёт переговоры с позиции силы.

Главный тренер Роберто Де Дзерби считает испанца ключевой фигурой. В сезоне-2025/26 Порро стал самым задействованным игроком состава, отыграв 47 матчей (всего 152 матча за клуб с 2023 года).

Позиция игрока

Порро, выигравший в составе сборной Испании чемпионат мира 2026 года, в эфире El Larguero подтвердил желание вернуться в Испанию. При этом латераль отметил, что прямых предложений от испанских клубов ему пока не поступало. Оба гранда Ла Лиги должны определиться с официальным предложением до трансферного рынка лета 2027 года.

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